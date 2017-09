Israël steunt onafhankelijke Koerdische staat

Bewerkt door: LB

13/09/17 - 12u35 Bron: Reuters

Israëlisch premier Benjamin Netanyahu ziet de minderheidsgroep - die verspreid over Irak, Turkije, Iran en Syrië woont - als een buffer tegen gemeenschappelijke Arabische tegenstanders. © afp.

Israël steunt het oprichten van een Koerdische staat. Dat verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vandaag, nu Koerden in Irak een referendum rond onafhankelijkheid voorbereiden dat het parlement in Bagdad tegenwerkt.

Sinds de jaren tachtig onderhoudt Israël op discrete wijze militaire en zakelijke banden met de Koerden. Israël ziet de minderheidsgroep - die verspreid over Irak, Turkije, Iran en Syrië woont - als een buffer tegen gemeenschappelijke Arabische tegenstanders.



Gisteren zei de Iraakse Koerdische leider Massoud Barzani dat hij zou doorzetten met het op 25 september geplande referendum rond Koerdische onafhankelijkheid, ook al stemde het parlement tegen de volksraadpleging.



"Israël steunt de wettelijke pogingen van het Koerdische volk om hun eigen staat te bekomen", zei Netanyahu in een persmededeling.



Westerse machten vrezen dat een referendum in de Iraakse semi-autonome Koerdische regio, waar ook de olierijke stad Kirkoek in ligt, de aandacht zal afleiden van de oorlog tegen IS-militanten daar.



Netanyahu zei dat Israël de in Turkije actieve Koerdische Werkliedenpartij (PKK) toch als een terreurgroep beschouwt. Daarmee zet Israël zich op één lijn met Turkije, de VS en de Europese Unie.