Israëlisch hooggerechtshof schrapt vrijstelling van legerdienst voor ultraorthodoxen

13/09/17 - 00u52 Bron: Belga

Israëlische soldaten tijdens een nachtpatrouille-training. © photo news.

Het hooggerechtshof in Israël heeft een amendement uit 2015 geschrapt dat ultraorthodoxe joden vrijstelt van legerdienst. De negen rechters oordeelden dat het wetsartikel studenten in religieuze richtingen bevoordeelt en daardoor het "het gelijkheidsbeginsel schendt".

De in Israël erg gezaghebbende ultraorthodoxe gemeenschap reageert misnoegd en spreekt van een "lamentabele uitspraak".



De rechters beslisten wel met een meerderheid om de schrapping van het amendement pas na een jaar van kracht te laten gaan. Daarmee gunnen ze de overheid de tijd om een compromis te bereiken waarin zowel de ultraorthodoxe gemeenschap, van wie de steun cruciaal is voor de regering van Benjamin Netanyahu, als justitie zich kunnen vinden.



In Israël is de legerdienst meestal vanaf 18 jaar verplicht, bij mannen voor 2 jaar en 8 maanden, bij vrouwen voor 2 jaar.