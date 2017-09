Proces dreigt voor echtgenote van Benjamin Netanyahu

MV

Justitie in Israël heeft de echtgenote van premier Benjamin Netanyahu verwittigd dat zij voor de rechter dreigt te verschijnen op beschuldiging van, onder andere, het misbruiken van openbare fondsen. Dat heeft het ministerie vrijdag in een communiqué meegedeeld. De openbare aanklager geeft Sara Netanyahu en haar advocaten nog wel de kans haar verwijzing naar de rechtbank aan te vechten.

De vrouw van de Likoedleider wordt ervan verdacht, voor een bedrag van 359.000 shekel (85.000 euro) te hebben besteed aan maaltijden voor persoonlijk gebruik en dat bedrag op de lijst gezet te hebben van (door de belastingbetaler opgehoeste) onkosten voor het onderhoud van de woning van de premier.



Premier Netanyahu zelf is niet in de zaak genoemd. Maar mocht zijn vrouw voor de rechter moeten verschijnen, heeft hij er nog een kopzorg bij. 'Bibi' is immers het voorwerp van twee gerechtelijke onderzoeken tegen hemzelf. In het verleden is Netanyahu, premier sinds 2009 na reeds regeringsleider te zijn geweest van 1997 tot 1999, al vaker in aanraking gekomen met het gerecht, maar tot dusver wist hij steeds de dans te ontspringen.