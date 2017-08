Israël arresteert Palestijnse muzikanten wegens "oproepen tot geweld"

Door: redactie

30/08/17 Bron: Belga

Zanger Mohammed al-Barghouti werd gearresteerd omdat hij met zijn lied zou oproepen tot geweld. © Twitter @SamidounPP.

Israël heeft in de provincie Ramallah drie leden van een populaire Palestijnse band gearesteerd. Zij worden ervan beschuldigd op te roepen tot geweld omdat ze een loflied hebben gezongen over een Palestijn die op de bezette Westelijke Jordaanoever drie Joodse kolonisten had gedood. Dat meldt de ngo Club van Palestijnse Gevangenen. Het Israëlische leger (IDF) geeft geen commentaar.