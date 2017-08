VN-baas verdedigt "droom" van Palestijnse staat

Door: redactie

28/08/17 - 16u03

VN-baas Antonio Guterres en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu op een persconferentie in Jerusalem. © reuters.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres heeft vandaag tijdens zijn eerste bezoek aan Israël gezegd te hopen ooit een Palestijnse staat te zien die in vrede leeft met Israël. Premier Benjamin Netanyahu liet echter verstaan dat Israël andere bekommernissen heeft.

Guterres trad in januari aan en brengt momenteel een eerste bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij zei dat hij ondanks de "obstakels" hoopt op de oprichting van een Palestijnse staat. "Ik droom ervan de kans te hebben om op een dag op de Heilige Grond twee staten te zien die samen kunnen leven met wederzijdse erkenning, maar ook in vrede en in veiligheid", aldus M. Guterres.



De secretaris-generaal noemde ook een aantal obstakels voor de vrede bij naam, met name de Israëlische kolonisatie op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Hij had het ook over de noodzaak om het terrorisme te veroordelen, net als het aanzetten tot haat, in een boodschap die ook aan de Palestijnen gericht leek te zijn.