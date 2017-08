Netanyahu: "Iran produceert raketten in Syrië en Libanon om tegen Israël te gebruiken"

Door: redactie

28/08/17 - 12u54 Bron: ANP

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu. © afp.

Iran bouwt installaties voor de productie van precisiegeleide raketten in Syrië en Libanon, met als doel ze tegen Israël te gebruiken. Dat zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vandaag.

Aan het begin van een ontmoeting met secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties, beschuldigde Netanyahu Iran ervan Syrië te gebruiken als "militaire uitvalbasis als onderdeel van zijn verklaarde doel om Israël uit te roeien".



"Het bouwt ook aan sites voor de productie van precisiegeleide raketten in die zin, in zowel Syrië als Libanon. Dat is iets wat Israël niet kan accepteren. Dat is iets wat de Verenigde Naties niet mogen accepteren", aldus Netanyahu.