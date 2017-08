Voor het eerst in dertig jaar kunnen inwoners Gaza naar de bioscoop

Bewerkt door: ESA

Voor het eerst in dertig jaar opent een bioscoopzaal in Gaza de deuren. Enkele honderden mensen zullen er vanavond in de bioscoop Samer een eenmalige voorstelling kunnen zien van een film over Palestijnen in Israëlische gevangenissen.

De Gazastrook is de Palestijnse enclave die al tien jaar lang volledig is afgesloten van de buitenwereld. In de jaren 80, tijdens de eerst intifada, sloten de bioscopen er één na één de deuren. In 1987 zouden radicale islamieten één van de filmzalen in brand hebben gestoken. Andere bioscopen zouden daarna schrik gehad hebben om nog films te vertonen.



Vanavond is er nu toch een fim te zien. Volgens één van de organisatoren gaat het om een "symbolische" voorstelling, die het idee van de bioscoop in Gaza nieuw leven moet inblazen.



De film wordt vertoond in de bioscoop Samer, een zaal uit de jaren 40 die in de jaren 60 is gesloten. Volgens de Franse historicus Jean-Pierre Filiu zou de tak van de moslimbroeders in de Gazastrook, waaruit later Hamas is voortgekomen, zijn eerste conferentie in die zaal hebben gehouden.