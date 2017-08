Israëlische grenswachter doodt jonge Palestijn na aanval met mes

MV

19/08/17 Bron: Belga

In het noorden van de Westelijke Jordaanoever hebben Israëlische grenswachters zaterdag een jonge Palestijn gedood die hen belaagde met een mes. Dat heeft een woordvoerster van de politie meegedeeld.

De 17-jarige Palestijn was een groep grenswachters genaderd en trok een mes uit een zak. Hij viel één van de grenswachters aan, waarna een collega het vuur opende, zo deed de woordvoerster haar relaas. Een grenswachter raakte lichtgewond, zo voegde ze toe.



Bij sporadische opflakkeringen van geweld in Israël, Jeruzalem en de Palestijnse gebieden zijn sinds oktober 2015 al meer dan 294 Palestijnen en Israëlische arabieren en 47 Israëli's om het leven gekomen. Het merendeel van de Palestijnse slachtoffers zijn daders of vermoedelijke daders van aanvallen tegen Israël. Die worden vaak uitgevoerd door geïsoleerde, enkel met een mes bewapende jongeren.