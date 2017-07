Midden-Oostenkwartet vraagt "maximale terughoudendheid" in Jeruzalem

Bewerkt door: ib

Israelische grenswachters proberen een Palestijns-islamitische groep uit elkaar te drijven in de Oude Stad van Jerusalem. © afp.

Het Midden-Oostenkwartet - bestaande uit de VN, de VS, de Europese Unie en Rusland - vragen "maximale terughoudendheid van alle betrokken partijen" nu de spanningen tussen Israëli's en Palestijnen opnieuw oplopen. "Alle provocatieve acties moeten vermeden worden om aan ontmijning te kunnen werken." Dat stelt het Kwartet in een persbericht.

De spanningen tussen Israël en Palestina lopen de laatste dagen opnieuw op, nadat de Israëli's na een aanslag op de Tempelberg vorige zondag beslisten om er verscherpte veiligheidscontroles voor moslims op te werpen. Intussen kwamen bij geweld langs beide kanten al verschillende mensen om het leven.



Het diplomatieke kwartet, dat bemiddelt in het vredesproces tussen Israël en Palestina, roept alle partijen nu op tot "maximale terughoudendheid". "Gezien het gevoelige karakter van de heilige sites in Jeruzalem en de noodzaak om de veiligheid te garanderen, vragen de vertegenwoordigers van het Kwartet iedereen om terughoudend te zijn, provocatie te vermijden en te werken aan een ontmijning van het conflict".



Samenwerking

Frederica Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands- en Defensiebeleid van de EU, voegt er in een aparte mededeling nog aan toe dat Israël en Jordanië - dat de moskeeën op de Tempelberg beheert - moeten samenwerken om de veiligheid te bewaren en ervoor te zorgen dat ook moslims de site zonder beperkingen kunnen betreden.



"Het is nu van vitaal belang dat alle politieke en religieuze leiders hun verantwoordelijkheid opnemen, de kalmte herstellen en alle acties of verklaringen die de spanning kunnen verergeren, vermijden", zegt ze. "Samenwerking tussen Israël en de Palestijnse autoriteit is cruciaal om nog meer doden te voorkomen."