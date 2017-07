Palestijnse tiener gedood in Oost-Jeruzalem, rellen in oude stad

TT

21/07/17 - 15u32 Bron: Belga

© epa.

Israël Een Palestijn is vanmiddag gedood door een kogel door het hoofd, vlakbij de Oude Stad van Jeruzalem. Na afloop van het vrijdaggebed is er ook zwaar geweld uitgebarsten tussen de Palestijnen en de Israëlische politie in en rond Jeruzalem.