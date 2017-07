Jeruzalem weert jonge mannen uit Oude Stad

TK

De Israëlische politie heeft aangekondigd dat mannen jonger dan vijftig jaar de Oude Stad niet binnen mogen voor het vrijdaggebed, nu de spanningen op de Tempelberg weer zijn toegenomen.

"De toegang tot de Oude Stad en de Tempelberg (de Esplanade der Moskeeën voor de moslims, red.) zal voorbehouden worden voor mannen ouder dan 50 jaar. Vrouwen van alle leeftijden worden toegelaten", zei de politie.



Sinds zondag protesteren de Palestijnen tegen de metaaldetectoren die geïnstalleerd werden aan de ingang van de Esplanade, na de dodelijke aanval op Israëlische politieagenten in de buurt van de plek.



Heilige plek

De nieuwe veiligheidsmaatregelen hebben de Palestijnse vrees doen heropleven dat Israël de Esplanade alleen wil gaan controleren. Israël controleert de toegang tot de site, maar het beheer is in handen van Jordanië.



De Esplanade der Moskeeën ligt in Oost-Jeruzalem, en dat is Palestijns gebied waarvan de annexatie met Israël niet erkend wordt door de internationale gemeenschap. Het is de op twee na meest heilige plek voor de islam, met belangrijke religieuze gebouwen als de Rotskoepel en de Al-Aqsamoskee.