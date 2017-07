Palestijn neergeschoten bij arrestatie door Israëlische troepen

Door: redactie

16/07/17 - 08u16 Bron: Belga

Israëlische troepen in Nabi Salah. © epa.

In Nabi Salah, een dorpje in de bezette gebieden van de Westelijke Jordaanoever, is vanochtend een Palestijn doodgeschoten, nadat hij geprobeerd had het vuur te openenen op Israëlische soldaten en politieagenten die hem wilden komen arresteren. Dat zegt een Israëlische bron.