Israël bestookt opnieuw Syrische stellingen op Golanhoogte

kv

2/07/17 - 05u32 Bron: Belga

© epa.

Israël heeft gisteren Syrische stellingen gebombardeerd op de Golanhoogte nadat eerder op de dag twee mortiergranaten uit Syrië terechtgekomen waren op het deel van de Golanhoogte dat bezet wordt door Israël. Daarbij zouden volgens het Israëlische leger geen slachtoffers gevallen zijn en werd er geen schade veroorzaakt. Dat meldt de krant Haaretz vandaag.

Ook eerder deze week kwamen raketten en projectielen terecht in het gedeelte dat Israël sinds 1967 bezet. Het Israëlische leger zegt dat ze niet bedoeld waren voor de Golan, maar werden afgeschoten in het kader van "interne gevechten in Syrië".