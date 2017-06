Israël bestookt Hamas-stellingen in Gazastrook na raketaanval

Door: redactie

27/06/17 - 10u17 Bron: Belga

© afp.

Israëlische oorlogsvliegtuigen hebben vandaag in de vroege ochtend Hamas-stellingen in de Gazastrook bestookt als antwoord op een eerdere raketaanval. Dat zeggen Palestijnse bronnen.

In het westen van Gaza-Stad en in het centrum en het zuiden van de Gazastrook waren dinsdag verschillende explosies te horen. Van gewonden is geen sprake, zegt een woordvoerder van ministerie van Volksgezondheid. Een fotograaf van persagentschap AFP zag echter minstens één gewonde in de buurt van de stellingen, die voor verzorging werd weggebracht.



Het Israëlische leger liet weten dat het Hamas-stellingen bestookte als antwoord op een eerdere raketaanval vanuit de Gazastrook. Die ene raket werd maandag afgevuurd en kwam op een open terrein terecht. Volgens de Israëlische radio vielen daarbij geen gewonden.



Een beweging die zich op één lijn plaatst met Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist.