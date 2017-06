Vliegmaatschappij El Al moet vrouw 1.600 euro omdat ultraorthodoxe jood niet naast haar wou zitten

bewerkt door: sam

22/06/17 - 23u48 Bron: ANP

© reuters.

discriminatie De Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al moet een schadevergoeding betalen aan een gediscrimineerde passagier. Renee Rabinowitz kreeg van een sterwardess de vraag om van stoel te wisselen. De reden? Een ultraorthodoxe jood wilde uit religieuze overwegingen niet naast een vrouw zitten.

Een rechtbank in Jeruzalem besliste dat de luchtvaartmaatschappij de 82-jarige advocate 6,500 sjekels of zo'n 1.600 euro moet betalen. "Onder geen enkele omstandigheid kan een bemanningslid een passagier vragen om zijn toegewezen zitje te verlaten omdat de passagier naast hem niet naast hem wil zitten omwille van zijn geslacht", citeert de krant Times of Israel de rechter in Jeruzalem. "Het beleid is een directe overtreding van de wet die discriminatie moet voorkomen."

Het was de New York Times die in februari 2016 over het voorval berichtte. Rabinowitz stemde met tegenzin in. Ze liet weten "heel gelukkig" te zijn met de uitspraak.



El Al gaf aan The Guardian te kennen dat het bedrijf het oordeel van de rechter zal respecteren.