Israëlische reisorganisatoren maken illegale prijsafspraken voor Holocaustreizen

22/06/17 - 04u00 Bron: Belga

Verscheidene Israëlische reisorganisatoren hebben met elkaar - illegale - afspraken gemaakt om georganiseerde reizen naar Holocaust-sites in Polen duur(der) te maken. Dat is na een anderhalf jaar durend onderzoek aan het licht gekomen. Vier reisbureaus hebben de "Poolse markt" goeddeels onder elkaar verdeeld, zodat alle vormen van concurrentie onmogelijk werden gemaakt.

Met de reizen naar Polen valt veel geld te verdienen: traditioneel gaan Israëlische laatstejaars naar het land van de Duitse vernietigings- en concentratiekampen, het getto van Warschau en de joodse wijk in Krakau. Die schoolreizen gebeuren in opdracht van het ministerie van Onderwijs.



Illegale kartelvorming

De illegale kartelvorming begon blijkbaar al jaren geleden, aldus een mededeling van de politie. Die beveelt voormalige Polen-reizigers aan om klacht in te dienen. Van één van de reisorganisatoren worden hoge functionarissen bovendien verdacht van het omkopen van ambtenaren.