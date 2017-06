Fors meer woningen gebouwd in Israëlische nederzettingen

Bewerkt door: ib

De bouw van woningen in de Israëlische kolonies op de Westelijke Jordaanoever is in één jaar tijd met 70 procent gestegen. Dat blijkt uit statistieken die het centraal bureau voor de statistiek van Israël heeft gepubliceerd.

Tussen april 2016 en maart 2017 werd de bouw gestart van 2.758 woningen in de Westelijke Jordaanoever, een Palestijns gebied dat al meer dan een halve eeuw door het Israëlische leger wordt bezet. Een jaar eerder ging het nog om 1.619 woningen. De nederzettingen in Oost-Jeruzalem zijn niet in die cijfers opgenomen.



Volgens de ngo La Paix, die strijdt tegen de kolonisatie, is het aantal bouwprojecten binnen Israël in dezelfde periode met 2,5 procent gedaald. "In plaats van zich in te spannen om de huizencrisis in Israël op te lossen, bevoordeelt de overheid een minderheid die buiten de grenzen van staat leeft", klinkt het. "Dergelijke bouwprojecten brengen ons steeds verder van een tweestatenoplossing, wat de enige uitweg is uit het Israëlisch-Palestijns conflict."



Tweestatenoplossing

De Israëlische president Benjamin Netanyahu hangt voor zijn meerderheid in het parlement af van de voorstanders van de kolonisatie. De Amerikaanse president Trump, die de onderhandelingen rond de tweestatenoplossing wil heropstarten, riep hem tijdens een bezoek in februari op tot terughoudendheid.



De internationale gemeenschap beschouwt de uitbreidingsplannen van de nederzettingen als overtredingen van het internationaal recht. De plannen worden gezien als een van de voornaamste obstakels voor de vredesonderhandelingen tussen Israëliërs en Palestijnen. Vandaag wonen zowat 600.000 Israëliërs in de bezette gebieden in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever. Ze leven er samen met ongeveer 3 miljoen Palestijnen, wat regelmatig leidt tot spanningen.