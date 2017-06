Israël: "VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen moet sluiten"

SPS

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft geopperd dat het VN-agentschap voor de Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) gesloten moet worden, nadat eerder deze week in de Gazastrook een tunnel werd ontdekt onder twee scholen van het agentschap.

"Het agentschap bestendigt het probleem van de Palestijnse vluchtelingen en lost het allesbehalve op", zo stelde Netanyahu. "Het hitst op tegen Israël".



Dat leidde de premier tot de conclusie dat UNWRA ontbonden moet worden en geïntegreerd in een breder VN-vluchtelingenagentschap.



Woordvoerder Christopher Gunness van het agentschap haastte zich om te melden dat het agentschap "duidelijk en onveranderd" is geweest over zijn mandaat, dat alleen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en met meerderheidsstemming kan worden gewijzigd. "De situatie van de Palestijnse vluchtelingen moet opgelost worden als onderdeel van een politieke oplossing van het conflict tussen de Israëli's en de Palestijnen", zo stelde Gunness.