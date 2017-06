Israël en Senegal begraven diplomatieke strijdbijl

Door: redactie

Israël en Senegal herstellen hun diplomatieke relaties. Dat hebben de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Senegalese president Macky Sall gisteren aangekondigd tijdens een top van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) in Liberia. Beide landen lagen overhoop, nadat Senegal eind vorig jaar een resolutie tegen de Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied had ingediend bij de VN-Veiligheidsraad.