Trump in Israël: "Ik bied zeldzame kans op vrede in het Midden-Oosten"

22/05/17 - 13u38 Bron: Politico, Reuters, Belga

Israëlisch president Rueven Rivlin en premier Benjamin Netanyahu applaudiseren tijdens Trumps toespraak op de luchthaven nabij Tel Aviv. © epa.

Donald Trump is vandaag in Israël aangekomen voor de tweede etappe van zijn eerste buitenlandse reis als staatshoofd. Meteen nadat hij uit het vliegtuig was gestapt, hield Trump een korte toespraak waarin hij Israëli's en Palestijnen opriep "de unieke kans" te grijpen die onder zijn presidentschap voorhanden is om veiligheid, stabiliteit en vrede in de regio te brengen. Tegelijk wees hij met een beschuldigende vinger naar Iran, dat volgens Trump moet ophouden "met het financieren en trainen van terroristen".

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn echtgenote Sara, alsmede president Reuven Rivlin en zijn vrouw, verwelkomden Trump en Melania Trump toen zij het vliegtuig hadden verlaten.



De VS president zei dat er nu een "zeldzame kans is om veiligheid, stabiliteit en vrede in deze regio voorhanden is". Hij roemde ook de "onverbreekbare banden" tussen zijn land en de joodse staat.



Hand uitgereikt naar Palestijnen

Premier Netanyahu loofde de "helderheid en overtuiging" in Trumps toespraak gisteren in Saoedi-Arabië. In die toespraak riep Trump op islamitisch extremisme te bestrijden. Op de luchthaven onderstreepte Netanyahu dat Israël al decennialang in de vuurlinie staat in de strijd tegen terrorisme. Tegelijk verwelkomde Netanyahu Trumps oproep voor vrede en stelde hij dat hij de hand uitreikt "naar alle buren, ook de Palestijnen".



Rivlin hoopte op vrede tussen de drie grote monotheïstische wereldgodsdiensten. "Wij hebben uiteenlopende overtuigingen maar wij aanbidden allen dezelfde God".



Iraanse steun aan "terroristen en milities"

Trump zei later op de dag, tijdens een ontmoeting in Jerusalem met president Rivlin, dat Iran onmiddellijk moet stoppen met zijn financiële en militaire steun aan "terroristen en milities''. Hij herhaalde ook dat het land nooit atoomwapens mag bezitten.



"Het is belangrijk dat de Verenigde Staten en Israël met één stem verklaren dat Iran nooit een kernwapen mag bezitten en dat het met zijn dodelijke financiering, opleiding en uitrusting van terroristen en milities moet stoppen en wel onmiddellijk'', zei Trump.



"Israëlische en Palestijnse kinderen verdienen het op te groeien in veiligheid, en hun dromen te volgen", aldus Trump. "Onder de buren van Israël realiseert men zich meer en meer de gemeenschappelijkheid met Israël van de dreiging die van Iran uitgaat", zei Trump. "Bovenal kunnen de VS en Israël met één stem zeggen dat Iran nooit toelating mag krijgen een nucleair wapen te bezitten..., en moet ophouden met zijn dodelijk financieren, opleiden en uitrusten van terroristen."



Iran, IS en Hamas

Rivlin zei dat zijn land alles zal doen om te helpen terreurorganisatie Islamitische Staat ISS te verslaan. "Wij moeten ons kunnen gerust stellen (...) niet in een nachtmerrie wakker te worden, met Iran, de groep Islamitische Staat en Hamas aan onze grenzen", aldus de Israëlische president. "Om te kunnen dromen, moeten wij ons ervan verzekeren dat Iran buiten onze grenzen is, buiten Syrië, buiten Libanon".



De Verenigde Staten merken Iran aan als "staatssponsor van terrorisme''. Volgens de VS heeft Teherans steun aan de burgeroorlog van de Syrische president Bashar al-Assad, de Houthi-rebellen in de burgeroorlog van Jemen en aan de milities van de sjiitische Hezbollah in Libanon de destabilisering van het Midden-Oosten in de hand gewerkt.