Israël heeft kritiek op wapendeal tussen VS en "vijandig" Saoedi-Arabië

22/05/17 - 12u54 Bron: Belga

In Israël is kritiek geuit op de wapendeal die de VS en Saoedi-Arabië hebben beklonken. "Dit is een zaak die ons echt moet verontrusten", zei minister van Energie Juval Steinitz, zo bevestigde zijn woordvoerster. "Saoedi-Arabië is een vijandig land." Israël moet zijn militaire voorsprong garanderen, klonk het ook. Trump komt vandaag toe in Israël, als onderdeel van zijn eerste buitenlandse reis als Amerikaanse president.