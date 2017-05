Palestijnen op Westelijke Jordaanoever kiezen nieuwe gemeenteraden

Bewerkt door: jv

13/05/17 - 13u41 Bron: Belga

© afp.

Op de Westelijke Jordaanoever kunnen zowat 800.000 Palestijnen nieuwe gemeenteraden verkiezen.

De stembussen openden om 06.00 uur en sluiten twaalf uur later, aldus de Centrale Kiescommissie. Er zijn meer dan 4.400 kandidaten voor 1.451 zetels.



Stemmen voor nieuwe gemeenteraden kan enkel op 145 plaatsen op de West Bank. Meer dan tweehonderd andere konden geen kieslijsten voorleggen of legden er maar één voor, waardoor deze zetels de facto zijn toegekend, zegt dezelfde bron.



Normaal waren er ook plaatselijke verkiezingen in de Gazastrook. Maar de daar heersende Hamas-beweging en andere Palestijnse facties besloten de stembusgang te boycotten.



Morgen zijn de eerste resultaten te verwachten.