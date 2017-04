Israël blokkeert Palestijnse gebieden nog tot morgenavond

Door: redactie

Israël sluit gedurende drie dagen de Palestijnse gebieden af. De maatregel zou tot dinsdag middernacht duren. Dat meldde de Israëlische radio zondag. Aanleiding is de herdenkingsdag voor gesneuvelde militairen en de direct daarop beginnende feestelijkheden rond de Onafhankelijheidsdag in Israël.

De grensovergangen aan de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook zouden op humanitaire uitzonderingen na, voor alle Palestijnen gesloten blijven. Israël sluit de grensovergangen aan de Palestijnse gebieden op joodse feestdagen sowieso en argumenteert dit met de vrees voor aanslagen.



De vergunningen van 225 Palestijnen, die zondagavond in Tel Aviv aan een plechtigheid van de organisatie "Strijders voor de Vredesbeweging" wilden deelnemen, werden door de bevoegde Israëlische dienst Cogat weer ingetrokken. De aanslag vorige week van een jonge Palestijn in Tel Aviv, waarbij vier mensen werden verwond, werd door Cogat als reden opgegeven. De Israëlische krant Haaretz schreef dat de 18-jarige jongeman van de organisatie Natural Peace Tours een reisvergunning voor een dag had gekregen.