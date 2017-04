Israël viseert doelwitten in Syrië na beschietingen op bezette Golanhoogten

Door: redactie

21/04/17 - 21u45 Bron: Belga

Druzen in de Golanhoogten vieren met een portret van de Syrische president Assad de Syrische onafhankelijkheidsdag, voorbije maandag. © afp.

Het Israëlische leger (IDF) heeft vandaag naar eigen zeggen doelwitten in Syrië bestookt als represaille voor mortiervuur vanuit Syrië dat op de door Israël bezette Golanhoogten was terechtgekomen. Bij laatstgenoemde beschietingen waren geen slachtoffers gevallen. De represaille op de "oorsprong van de schoten" volgde op wat volgens een woordvoerder van de IDF "hoogstwaarschijnlijk verdwaald vuur" was.