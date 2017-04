Britse studente doodgestoken in Jeruzalem

SPS

In Jeruzalem is een jonge Britse vrouw neergestoken te midden van de festiviteiten voor Goede Vrijdag. Dat meldt een woordvoerster van de Israëlische politie.

De 25-jarige studente werd op de tram aangevallen en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze intussen is overleden. De 57-jarige dader uit Oost-Jeruzalem werd opgepakt. Volgens de politie zou de man mogelijk geestelijk gestoord zijn.



De veiligheidsmaatregelen in Jeruzalem zijn tijdens de paasfestiviteiten nog strenger dan anders. De stad verwacht dit weekend zowat 150.000 joodse en christelijke gelovigen.