Inwoners van Gaza blijven protesteren tegen loonsverlagingen

In de Gazastrook hebben tienduizenden mensen gisteren betoogd tegen de recente loonverminderingen voor ambtenaren. Ze vragen aan de Palestijnse president Abbas om in te grijpen.

De Palestijnse Autoriteit (PA), gebaseerd in de Westelijke Jordaanoever, kondigde dinsdag aan dat de lonen van haar ambtenaren in Gaza verlaagd worden. Die beslissing leidde de hele week tot protesten. Gisteren was het grootste protest tot nu toe, met tienduizenden betogers. De deelnemers vroegen president Abbas zijn regering af te zetten.



Technisch werkloos

Na een gewelddadige machtstrijd met Abbas' partij Fatah greep de islamitische beweging Hamas in 2007 de macht in Gaza. Fatah bestuurt in de Westelijke Jordaanoever, het andere deel van de bezette Palestijnse Gebieden. Na Hamas' machtsgreep werden zo'n 70.000 ambtenaren van de Palestijnse Autoriteit technisch werkloos, aangezien Hamas zijn eigen bestuursapparaat oprichtte.



Tot op vandaag ontvangen de PA-ambtenaren nog altijd hun loon zonder te werken, hoewel dat dus eerder deze week verlaagd werd. De aanleiding voor de loonverminderingen is volgens de PA de terugval van de financiële hulp van de internationale gemeenschap.



Toenemende spanningen

Nickolay Mladenov, de gezant van de Verenigde Naties voor het Midden-Oosten, liet weten "ernstig bezorgd" te zijn over de toenemende spanningen in de Gazastrook. Hij vraagt Hamas en Fatah samen te werken om de crisis op te lossen, en tot "een echte nationale verzoening" te komen. In 2014 werd er een regering van nationale eenheid gevormd, maar die viel na enkele maanden al uit elkaar.



De inwoners van de Gazastrook leven in erg moeilijke omstandigheden, aangezien ze door een blokkade van Israël al tien jaar lang zo goed als afgesloten zijn van de buitenwereld.