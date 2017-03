Israëlische regering keurt bouw nieuwe nederzetting goed

KV

30/03/17 - 23u49 Bron: Belga

Een Israëlische nederzetting op de Westelijke Jordaanoever. © afp.

Israël heeft voor de eerste keer in 25 jaar groen licht gegeven voor de bouw van een volledig nieuwe nederzetting op de Westelijke Jordaanoever. Het veiligheidskabinet stemde vanavond unaniem voor de oprichting van een nieuw dorp ten noorden van de Palestijnse stad Ramallah, waar de inwoners van de in februari ontruimde kolonie Amona terecht zullen kunnen.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu had meteen na de ontruiming de bouw van een nieuwe nederzetting aangekondigd. Volgens een woordvoerder van de ngo Peace Now, die zich verzet tegen de nederzettingen, gaat het om de eerste nieuwe nederzetting die Israël bouwt op de Westelijke Jordaanoever sinds 1992. Er worden wel regelmatig uitbreidingen gedaan van bestaande nederzettingen of illegale buitenposten gelegaliseerd.



Op 6 februari keurde de Knesset nog een omstreden wet goed voor de legalisering van duizenden illegale woningen op een privaat Palestijns grondgebied.



Meer dan 600.000 Israëliërs wonen in meer dan 200 nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. De regering maakt een onderscheid tussen nederzettingen, die gebouwd werden na de goedkeuring van het parlement, en buitenposten, die zonder toestemming werden gebouwd, maar met terugwerkende kracht gelegaliseerd kunnen worden.



Volgens het internationale recht zijn alle nederzettingen op bezet Palestijns gebied illegaal. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft in december nog een einde geëist aan de bouw van nederzettingen in de Palestijnse gebieden.