Smurfin mag niet op posters voor Smurfenfilm in ultraorthodoxe Bnei Brak

29/03/17 - 20u37 Bron: Belga

In Bnei Brak, een ultra-orthodoxe enclave net buiten Tel Aviv, is de smurfin, de enige vrouwelijke smurf, op de reclameposters voor de nieuwe Smurfenfilm "Smurfs: the lost village" verwijderd. Het is ultra-religieuze joden immers verboden naar afbeeldingen van vrouwen te kijken. Die worden in de fundamentalistische joodse gemeenschappen dan ook uit kranten, catalogi en advertenties geweerd.