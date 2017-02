Israëlische gevechtsvliegtuigen vallen Hamas aan op Gazastrook

Door: redactie

Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben stellingen bestookt van de beweging Hamas in de Gazastrook, in een reactie op een eerdere raketaanval vanuit het gebied. Dat maakten functionarissen in de Gazastrook bekend.

Veiligheidsfunctionarissen met banden met Hamas, zeiden dat de Israëlische jets drie afzonderlijke, opeenvolgende luchtaanvallen hebben uitgevoerd in het noorden, zuiden en midden van de Gazastrook en dat daarbij grote schade is aangericht.



Volgens een woordvoerder van het ministerie van Gezondheid van de Gazastrook zijn twee mensen lichtgewond geraakt in een aanval op de zuidelijke stad Rafah. Een woordvoerster van het Israëlische leger zei dat het leger de berichten onderzoekt.



De luchtaanvallen komen er nadat een raket vanuit de Gazastrook was afgevuurd en in een open gebied in het zuiden van Israël was neergekomen. Daarbij zijn geen gewonden gemeld.