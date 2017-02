Israël weigert visums uit te reiken aan medewerkers Human Rights Watch

Door: redactie

Israël zal geen visums meer uitreiken aan buitenlandse medewerkers van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW), omdat die ngo te "partijdig" is. Dat meldt HRW en is ook bevestigd door het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De mensenrechtenorganisatie stelt dat Israël met die beslissing op hetzelfde niveau als Noord-Korea kan worden geplaatst.

De organisatie heeft enkele maanden geleden een visum aangevraagd voor de Amerikaan Omar Shakir, de nieuwe HRW-directeur voor de afdeling die bevoegd is voor Israël en de Palestijnse gebieden. Maar maandag kreeg HRW het bericht dat de aanvraag was afgewezen omdat het "geen echte mensenrechtenorganisatie" is, zo heeft de ngo in een persbericht meegedeeld.



Emmanuel Nahshon, de woordvoerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, bevestigt de informatie. HRW heeft volgens hem "constant aangetoond dat het een fundamenteel partijdige en anti-Israëlische organisatie is met een vijandige agenda". "Waarom zouden we arbeidsvergunningen toekennen aan mensen die ons alleen maar willen zwartmaken en aanvallen? " De Israëlische en Palestijnse medewerkers van HRW zullen hun werk wel gewoon kunnen voortzetten.



HRW heeft in het verleden al verschillende rapporten gepubliceerd waarin de Israëlische bezetting van Palestijns gebied bekritiseerd wordt.



Omar Shakir betreurt dat de Israëlische overheid "niet in staat is om het onderscheid te maken tussen eerlijke kritiek en propaganda", zo laat hij weten. "We hebben weinig contacten met de regeringen van Noord-Korea, Soedan, Oezbekistan, Cuba, Venezuela en nog enkele andere landen die niet meteen bekend staan voor hun engagement voor de mensenrechten. Met deze beslissing komt ook Israël op deze lijst", aldus Shakir.