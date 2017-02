Israël laat Palestijnse journalist vrij na tien maanden cel zonder proces

Door: redactie

21/02/17 - 14u30 Bron: Belga

Palestijnse journalisten tijdens een demonstratie in april vorig jaar in Ramallah, toen ze de vrijlating van hun collega eisten. © afp.

Een kaderlid van de Palestijnse journalistenvakbond, Omar Nazzal, is door Israël vrijgelaten. Dat maakte hij vandaag zelf bekend. De journalist zat tien maanden vast, zonder te zijn geïnformeerd over de aanklachten tegen hem. Volgens Israël zat hij vast voor zijn deelname aan een terroristische organisatie.

Na tien maanden cel, 13 hoorzittingen voor de Israëlische militaire justitie (de enige die recht spreekt over de Palestijnen in de bezette gebieden) heeft de 54-jarige Nazzal enkel een "algemene beschuldiging" gehoord: "Gevaar voor de veiligheid van de regio". "Maar toen mijn advocaat details vroeg, is hij gebotst op de weigering van de rechters en de militaire procureurs", zegt hij aan het Franse persagentschap AFP.



Nazzal was op 23 april opgepakt aan de grens tussen de Westelijke Jordaanoever en Jordanië. Daar zou hij het vliegtuig nemen om naar een conferentie te gaan van de Europese Federatie van Journalisten (EFJ) in Bosnië.



Het Israëlische leger verzekert dat Nazzal werd opgesloten voor "zijn deelname aan een terroristische organisatie", de linkse partij Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, en niet voor zijn activiteiten als journalist.