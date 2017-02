Raketten vanuit Sinaï naar Israël geschoten

Door: redactie

20/02/17 - 14u06 Bron: ANP

Het Israëlische raketafweersysteem dat drie van de vier raketten onderschepte die op 9 februari vanop Eilat werden afgevuurd. © AP.

Vanaf het Egyptische schiereiland Sinaï zijn vandaag twee raketten afgevuurd naar Israël. Ze vielen in open terrein in de Negev-woestijn zonder slachtoffers te maken, zei een woordvoerster van het Israëlische leger.

De Egyptische tak van de groep Islamitische Staat meldde gisteravond dat vijf aanhangers waren omgekomen door een Israëlische luchtaanval in het noorden van de Sinaï. Israël noch Egypte wilde op de melding reageren.



De Egyptische IS-tak eiste een kleine twee weken geleden de verantwoordelijkheid op voor een raketbeschieting op de Israëlische kustplaats Eilat aan de Rode Zee. IS heeft in het noorden van de Sinaï stevige voet aan de grond gekregen. De extremisten leveren er regelmatig strijd met het Egyptische leger.