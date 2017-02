Grot ontdekt met duizenden jaren oude manuscripten

Door: redactie

9/02/17

De Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem heeft de ontdekking bekendgemaakt van een nieuwe grot waarin Dode Zeerollen werden gevonden, een "van de belangrijkste vondsten" met betrekking tot deze bekende geschriften sinds hun ontdekking een zestigtal jaar geleden.

De teksten, die dateren van de 3de eeuw voor Christus tot de 1ste eeuw na Christus, zijn een geheel van bijna duizend perkamenten, voornamelijk in het Hebreeuws, maar ook in het Aramees en Grieks, waaronder talrijke boeken van het Oude Testament. Het zijn de oudste bekende manuscripten van de Hebreeuwse Bijbel.



Tot dusver wisten de archeologen dat de geschriften die tussen 1947 en 1956 door een bedoeïenenherder ten noordoosten van de Dode Zee ontdekt werden, bij de archeologische site van Qumran, in elf grotten lagen.



"Deze ontdekking van een twaalfde grot zou de informatie die we over de Dode Zeerollen hebben, kunnen omgooien", zei Oren Gutfeld van het archeologisch instituut van de universiteit, dat verantwoordelijk is voor het archeologisch onderzoek.



De grot ten westen van Qumran, op de bezette Westelijke Jordaanoever, bevatte geen geschriften maar talrijke bewijzen van hun aanwezigheid, waaronder fragmenten van aardewerk waarin ze bewaard werden en leren banden die rondom de geschriften gebonden waren, preciseerde de archeoloog.