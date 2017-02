Joden en Arabieren betogen in Tel Aviv tegen afbraak van illegale Arabische woningen

Door: redactie

In het centrum van Tel Aviv hebben gisterenavond Joden en Arabieren tezamen gemanifesteerd tegen de afbraak van woningen van Israëlische Arabieren die zonder vergunning werden gebouwd.

Ongeveer 1.000 mensen namen deel aan de manifestatie. Sommige van hen hadden banners bij met opschriften als "Joden en Arabieren tezamen" in het Arabisch en Hebreeuws. Er namen ook leden van de linkse partij Meretz deel en van de Gezamenlijke Lijst, een samenwerkingsverband van vier Arabisch-Israëlische politieke partijen.



De manifestanten beschuldigen de rechtse regering van premier Benjamin Netanyahu ervan een offensief te voeren tegen de illegale Arabische woningen om de woede van de kolonisten te temperen na de beslissing van het Hooggerechtshof om de illegale nederzetting Amona op de Westelijke Jordaanoever te ontruimen. De leden van onze overheid "bouwen een discours van angst op voor politieke doeleinden", aldus Meretz-parlementslid Michal Rozin.



'Evenwichtige wet'

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaarde na het arrest van het hooggerechtshof dat hij zich wilde richten tegen niet-geautoriseerde Arabische woningen. "De wet moet evenwichtig zijn, dezelfde wet die oplegt om Amona te evacueren verplicht ons ook om de illegale constructies in andere delen van ons land te vernielen", aldus de premier. "Ik heb daarom het bevel gegeven om illegale gebouwen neer te halen in heel het land, wat de komende dagen zal gebeuren."



De Arabische Israëliërs zijn de nakomelingen van Palestijnen die op hun eigen grondgebied zijn gebleven toen Israël in 1948 werd opgericht. Ze representeren 17,5 procent van de bevolking van Israël, en zijn naar eigen zeggen het slachtoffer van discriminatie. Ze krijgen zelden bouwvergunningen toegekend, waardoor ze wel verplicht zijn om hun woningen zonder vergunning te bouwen.