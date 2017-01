Israëlisch leger schiet Palestijn dood die vermoedelijk aanslag wilde plegen

Door: redactie

De Israëlische troepen hebben vandaag een Palestijn doodgeschoten die een aanslag zou gepleegd willen hebben met bomauto. Dat meldt een woordvoerder van het leger.

Aan Israëlische kant vielen er geen gewonden, aldus het leger, dat toevoegt dat het incident plaatsvond in de buurt van een kolonie in het zuidoosten van Ramallah. "Een Palestijn stuurde zijn toestel tegen een bushalte aan de ingang van Kokhav Yaakov", aldus het persbericht.



Onmiddelijke dreiging

"Als reactie op de onmiddellijke dreiging hebben de troepen het vuur geopend op de aanvaller, wat tot zijn dood heeft geleid. Er werd een mes gevonden bij de aanvaller." Het Rode Kruis heeft de vermoedelijke aanvaller geïdentificeerd als een 24-jarige Palestijn uit een Palestijns vluchtelingenkamp in Qalandia, tussen Jeruzalem en Ramallah.



Vuur

Nog vandaag opende een Palestijn het vuur op een post van het Israëlische leger in de buurt van Aboud, een dorp in het noordoosten van Ramallah. Het leger opende het vuur op de man, die gewond raakte.



Sinds oktober 2015 zijn al meer dan 250 Palestijnen en 40 Israëliërs gedood door steekpartijen en aanvallen met bomauto's. De meeste gedode Palestijnen zijn de vermoedelijke daders van aanvallen tegen Israëlische doelwitten, meestal jonge mannen die alleen handelen.