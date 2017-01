Israël activeert verbeterd raketschild

Door: redactie

Israël heeft vandaag zijn verbeterde raketschild in gebruik genomen. De mogelijkheden om interballistische raketten te onderscheppen zijn uitgebreid, aldus het Israëlische ministerie van Defensie.

Het systeem genaamd Arrow 3, waar de Verenigde Staten flink aan hebben bijgedragen, werd vandaag officieel overgedragen aan de Israëlische luchtmacht. Het eerdere systeem, Arrow 2, was al sinds 2000 operationeel.

Met de uitbreiding kunnen niet alleen raketten in de hoge en lage atmosfeer worden uitgeschakeld, maar ook raketten die tot in de ruimte vliegen. Nu ook dit soort raketten op grote hoogte kan worden uitgeschakeld kan een kernkop of een raket met een biologisch of chemisch wapen op een veilige manier onschadelijk worden gemaakt.