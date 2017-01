Hamas noemt vredesconferentie in Parijs "absurd"

Door: redactie

De radicaal-islamitische Palestijnse beweging Hamas heeft de vredesconferentie die zondag in Parijs plaatsvond, "absurd" genoemd. Op de conferentie waren een 70-tal landen en organisaties bijeen, in een zoveelste poging om de vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnen vlot te trekken.

"De conferentie van Parijs hanteert de absurde aanpak van de onderhandeling, negeert de rechten van het Palestijnse volk en legitimeert de aanwezigheid van een zionistische entiteit op Palestijns grondgebied", zei Hamas-woordvoerder Fawzi Barhoum gisteren. Barhoum riep de verschillende Palestijnse organisaties ook op om zich te verenigen in een "nationale strategie van weerstand om het volk te verdedigen".



Hamas controleert de Gazastrook, en heeft tussen 2008 en 2014 drie oorlogen uitgevochten met Israël. Sinsdien is er een wapenstilstand van kracht, maar die komt geregeld onder druk te staan. Zo weigert Hamas om de staat Israël te erkennen en om geweld af te zweren.



Hamas leeft ook op gespannen voet met de meer gematigde Palestijnse autoriteit van president Mahmoud Abbas, de gesprekspartner van de internationale gemeenschap in het vredesproces.



De in Parijs aanwezige landen en organisaties bevestigden zondag nogmaals hun engagement voor een tweestatenoplossing voor het Midden-Oosten, waarbij Israël en Palestina in vrede naast elkaar bestaan. De Palestijnse autoriteit reageerde tevreden, maar Israël blijft een felle tegenstander van een tweestatenoplossing.