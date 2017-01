Palestijnen tevreden met steun voor tweestatenoplossing, Israël uit opnieuw kritiek

Door: redactie

16/01/17 - Bron: Belga

Jeruzalem. © epa.

De Palestijnse autoriteit heeft gisteren haar tevredenheid uitgedrukt over de conclusies van de vredesconferentie in Parijs, waarin de aanwezigen hun steun bevestigden voor de tweestatenoplossing om het Israëlisch-Palestijns conflict tot een einde te brengen. Israël sprak zich opnieuw uit tegen de tweestatenoplossing.

Aan de Midden-Oostenconferentie namen een zeventigtal landen deel. In hun eindconclusie spraken ze zich allemaal uit voor de tweestatenoplossing, die ze de "enige weg die tot een duurzame vrede leidt" noemen. De internationale gemeenschap zal geen unilaterale acties goedkeuren die een onderhandelde oplossing in gevaar zouden brengen, vooral als het gaat om het afbakenen van de grenzen of het statuut van Jeruzalem.



Boodschap

Saëb Erakat, de nummer twee van de Palestijnse Vredesorganisatie (OLP), verklaarde dat de conferentie "een dynamiek heeft gecreëerd voor de verwerping van de Israëlische bezetting en de kolonisatieactiviteiten" in de Palestijnse gebieden. Het is een boodschap voor Israël "dat het zich moet aanpassen aan de internationale wetten" en "een einde moet maken aan de militaire bezetting van Palestina" om het pad te effenen naar vrede en stabiliteit in de regio. "Het wordt tijd dat Israël niet meer wordt behandeld als een land dat boven de wet staat, en om het verantwoordelijk te stellen voor de systematische schendingen van de internationale conventies en de rechten van ons volk", aldus Erakat.



Israël heeft zich steeds hevig verzet tegen elke multilaterale benadering van het dossier. Premier Benjamin Netanyahu noemde de conferentie eerder al een "Palestijnse schijnvertoning onder auspiciën van Frankrijk, bedoelde om nog meer anti-Israëlische standpunten in te nemen".



Kritiek

Ook gisteren uitte Israël kritiek op de conferentie van Parijs. "Deze internationale conferentie en de resoluties van de Verenigde Naties zijn enkel maar nefast voor de vooruitzichten op vrede, aangezien ze de Palestijnen aanmoedigen om rechtstreekse discussies met Israël te weigeren", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem. "Indien de landen in Parijs echt zouden willen dat het vredesproces evolueert, zouden ze druk moeten uitoefenen op (de Palestijnse president Mahmoud Abbas) dat hij de uitnodiging voor rechtstreekse onderhandelingen van Netanyahu accepteert."



Volgens het Israëlische ministerie is de conferentie "een artificiële poging van landen buiten het Midden-Oosten om oplossingen te dicteren aan de mensen in het Midden-Oosten, die moeten leven met de gevolgen ervan".