Kemphanen Israël en Palestina niet aanwezig bij start vredesoverleg

15/01/17

Vandaag start in Parijs de vredesconferentie voor het Midden-Oosten, waar meer dan 70 landen en internationale organisaties aan deelnemen. De bedoeling is om een oplossing te vinden voor het conflict tussen Israël en Palestina, dat al decennialang aansleept. Beide conflictpartijen zijn echter niet aanwezig op de conferentie.

Voor de Israëlische minister van Binnenlandse Veiligheid, Gilad Erdan, is de vredesconferentie voor het Midden-Oosten die vandaag in Parijs van start gaat, een dwaalweg. "Een reusachtige historische fout van de internationale gemeenschap", zei Erdan in een gesprek met de Israëlische radio.



"Israëls beslissing om niet deel te nemen is onder de gegeven omstandigheden de juiste strategie." Daarbij verwees de minister van de rechtse Likud-partij naar de nakende machtswissel in de VS, met Barack Obama die aan zijn laatste week bezig is in het Witte Huis, en de Franse president François Hollande die dicht bij het einde van zijn politieke carrière staat. Volgens Erdan volhardt deze om deze internationale dwaalweg voort te zetten en de druk op Israël te verhogen.



Voorts klonk het dat met de nieuwe Amerikaanse regering, met Donald Trump aan het roer, alles snel zal veranderen. Israël zal de grenzen van voor de zesdaagse oorlog van 1967 nooit aanvaarden als een voorwaarde voor onderhandelingen. Hij herhaalde dat Israël rechtstreeks wil onderhandelen met de Palestijnen, weliswaar zonder voorwaarden.



Meer dan 70 landen en internationale organisaties nemen deel aan de vredesconferentie. Maar de twee conflictpartijen zijn wel niet aanwezig. Volgens Franse informatie zouden de deelnemers een slotverklaringen willen distilleren met een tweestatenoplossingen en een vreedzame co-existentie van Israël met een Palestijnse staat.



Eerder deze week omschreef de Israëlische premier Benjamin Netanyahu de internationale vredesconferentie als "een Palestijnse schijnvertoning onder leiding van Frankrijk".