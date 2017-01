Abou Jahjah: "Als België ooit bezet wordt, zal ik ook het verzet in België verdedigen"

Door: redactie

9/01/17 - 22u31

Israël Dyab Abou Jahjah noemt de aanslag die gisteren aan vier Israëlische soldaten het leven kostte in Jeruzalem geen terreurdaad, maar "een daad van verzet". Zijn uitspraak werd echter op veel kritiek onthaald. Theo Francken (N-VA) noemde zijn woorden "ziek". De krant De Standaard voerde ondertussen zijn wekelijkse column af. Abou Jahjah gaf vanavond in Terzake zelf tekst en uitleg bij zijn stelling.

'Jongeren groeien op met het gevoel dat er een hypocrisie is, dat er twee maten en twee gewichten worden gebruikt. Ze zien dat iemand die het verzet verdedigt aan de kant geschoven wordt. Dat is radicaliserend' Dyab Abou Jahjah Abou Jahjah wijst erop dat de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en Jeruzalem erkend wordt door het internationaal recht en dat zijn stelling bijgevolg valt binnen het recht op verzet tegen de bezetter.



Zijn bewering is geen vrijgeleide voor geweld of radicalisering, zegt hij. Het is de hypocrisie van het Westen die radicaliseert. Hij wijst erop dat er in het Westen binnen de mainstream media geen ruimte is voor een standpunt dat het recht op legitiem verzet toekent aan het Palestijns volk, terwijl er wel ruimte is voor pro-Israëlische stemmen. "Daardoor groeien jongeren op met het gevoel dat er een hypocrisie is, dat er twee maten en twee gewichten worden [gebruikt]," zegt hij. "Jongeren zien dat iemand die het verzet verdedigt aan de kant geschoven wordt. Dat is radicaliserend."



Geen inspiratie tot geweld

Abou Jahjah ontkent dat hij met zijn Facebookbericht jongeren inspireert tot gewapend verzet. "Het recht van verzet is een recht van het bezette volk," aldus de frontman van de Arabisch-Europese Liga. "Jongeren hier zijn niet bezet. Als ik zeg dat bezette volkeren het recht hebben om zich te verzetten, dan zijn mijn woorden duidelijk. De Palestijnen zijn bezet, ze hebben het recht om [zich] te verzetten. Iemand die in België is, is niet bezet door Israël." Lees ook Onderzoek naar uitlatingen Dyab Abou Jahjah

"Wat moet er dan nu gebeuren?" vroeg Annelies Beck, "want het lijken soms tegenstrijdige signalen". "Het is niet zo simpel. Mijn oproep tot eenheid is voor onze samenleving hier", aldus Abou Jahjah. "Waar wij in een liberale democratie leven. Waar wij problemen met elkaar hebben, maar geen problemen die veroorloven dat wij met geweld met elkaar gaan omgaan. Maar stel u voor dat binnenkort België bezet wordt door de Duitsers of door de Russen: ik zal ook verzet in België verdedigen. Verzet in België zal ook legitiem zijn en niet alleen vanuit het leger of vanuit de bevolking."

"Juridisch incorrect, maar problematiek is complex" 'Ik denk dat wat Abou Jahjah zegt juridisch incorrect is, maar de problematiek is complex. Kijk naar John Kerry die aangeeft dat er nog steeds een blijvende situatie van bezetting is en Israël zich bezondigt aan een aantal onwettige handelingen zoals de blijvende bouw van nederzettingen' Tom Ruys, docent internationale politiek In 'De Wereld Vandaag' boog Tom Ruys, docent internationale politiek aan de UGent, zich vandaag over de vraag of Abou Jahjah zich terecht beroept op het internationaal oorlogsrecht. Volgens de Conventie van Genève heeft een bezet volk inderdaad het recht op zelfbeschikking en mag een bezettende soldaat aangevallen worden, maar toch interpreteert Abou Jahjah enkele punten verkeerd, aldus Ruys.



Een "irreguliere gewapende groep" moet volgens de conventie immers aan enkele voorwaarden voldoen: de groep met een hiërarchische structuur kennen en een embleem of uniform dragen om zich te onderscheiden van de burgers. De groep moet openlijk wapens dragen en erkent het oorlogsrecht. Bij de aanslag op de Israëlische soldaten is niet aan die voorwaarden voldaan.



Ook zijn er beperkingen aan de wijze waarop men aan verzet mag doen. Ruys wijst erop dat zelfmoordaanslagen niet verenigbaar zijn met het oorlogsrecht en dat er een onderscheid is tussen listen en perfide daden, zoals zich bijvoorbeeld voordoen als burger. Terwijl listen wel toegestaan zijn, worden perfide daden beschouwd als een oorlogsmisdaad. "De grens tussen de twee is soms erg klein", erkent Ruys.