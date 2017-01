Israël neemt maatregelen na dodelijke aanval met truck

Door: redactie

9/01/17 - 15u50 Bron: DPA

De dodelijke slachtoffers van de aanslag, drie vrouwen en een man, allen twintigers, worden vandaag begraven. © getty.

Israël gaat maatregelen nemen om aanslagen met vrachtwagens in de toekomst te vermijden. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu vandaag gezegd na de aanval, gisteren, met een vrachtwagen in Jeruzalem, waarbij vier Israëlische soldaten omkwamen en dertien anderen gewond raakten.

"Dit was een nieuw soort aanslag", aldus Netanyahu, die slachtoffers van de aanslag bezocht in het ziekenhuis. "We worden aangevallen door 'lone wolves' die in een fractie van een seconde beslissen om actie te ondernemen, in dit geval met een truck op een menigte inrijden".



De dodelijke slachtoffers van de aanslag, drie vrouwen en een man, allen twintigers, worden vandaag begraven.



De Israëlische autoriteiten plaatsten al betonblokken aan bushaltes in Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever, maar daar komen dus nieuwe maatregelen bij. Netanyahu zei ook dat een snelle reactie van burgers en soldaten helpt om de schade te beperken bij dergelijke aanslagen.



De Palestijnse beweging Hamas heeft de aanslag verwelkomd, maar er geen verantwoordelijkheid voor opgeëist. Toch dreigt de beweging met nog meer aanslagen in de toekomst.