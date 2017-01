Abou Jahjah over aanslag op Israëlische soldaten: "Geen terreur, wel daad van verzet"

Robbe van Lier

Volgens Dyab Abou JahJah is de aanslag die gisteren aan vier Israëlische soldaten het leven kostte in Jeruzalem geen terreurdaad, maar "een daad van verzet". "Ziek", noemt staatssecretaris Theo Francken (N-VA) de uitspraak van Jahjah.

Net na een aanslag met meerdere doden in Israël, waarschijnlijk gepleegd door IS, post een vaste columnist van @destandaard dit.



Ziek. pic.twitter.com/V6j3prrcLA — Theo Francken (@FranckenTheo) January 8, 2017 An attack on occupation SOLDIERS in occupied territory is not terrorism! It is an act of Resistance. #FreePalestine — Dyab Abou Jahjah (@Aboujahjah) Sun Jan 08 00:00:00 MET 2017

Een Palestijnse man reed gisterenmiddag met een truck doelbewust in op een groep Israëlische soldaten in Jeruzalem. Daarbij vielen vier doden en zeker vijftien gewonden. De dader werd door soldaten doodgeschoten. Volgens de eerste bevindingen was hij geïnspireerd door terreurgroep Islamitische Staat.



"By any means necessary! #FreePalestine", of "Met alle nodige middelen! #BevrijdPalestina" was de reactie van de Belgisch-Libanese activist Dyab Abou Jahjah op Facebook. "Een aanval op soldaten van de bezetter in bezet gebied is geen terrorisme. Het is een daad van verzet", zo postte hij ook nog op Twitter.



"Iedere Palestijn heeft het recht zich te verzetten"



In een meer uitgebreide verklaring op zijn blog, verwijst Jahjah naar de Conventie van Genève, die volgens hem in het recht om zich te verzetten tegen een bezetter voorziet. "De chauffeur van de truck was een Palestijn die in bezet gebied leeft en die een groep soldaten aanviel. Los van zijn ideologische voorkeuren en los van zijn lidmaatschap tot een organisatie, heeft iedere Palestijn het recht om zich te verzetten tegen de bezetter. Dat recht is vastgelegd in de Conventie van Genève."



Ook als de dader zich beroept op de ideologie van Islamitische Staat? "Dat zou ongelukkig zijn. Niet omdat het vanuit het oogpunt van de Palestijnse chauffeur minder legitiem zou zijn. Wel omdat het zou betekenen dat Islamitische Staat het Palestijnse verzet kaapt."