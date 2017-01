Amerikaanse Huis van Afgevaardigden veroordeelt VN-resolutie over Israël

Door: redactie

6/01/17 - 05u20 Bron: Belga

Paul Ryan. © epa.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gisteren een resolutie aangenomen waarin het de VN-resolutie over de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen veroordeelt.

In de resolutie, die enkel een symbolische waarde heeft, wordt opgeroepen de VN-resolutie in te trekken. Bij de stemming spraken 342 leden van het Huis van Afgevaardigden zich uit voor de resolutie en 80 tegen. De Republikeinen stemden bijna unaniem voor, terwijl vier Democraten zich onthielden. "Deze regering heeft onze bondgenoot Israël in de steek gelaten, toen die ons het meest nodig had", zei Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.



Bouwstop

In de VN-resolutie van 23 december werd van Israël geëist te stoppen met het bouwen van nederzettingen in de Palestijnse Bezette Gebieden. Voor de eerste keer sinds 1979 lieten de Verenigde Staten na hun veto te gebruiken tegen een VN-resolutie waarin de Israëlische nederzettingen veroordeeld werden. De andere 14 leden van de VN-Veiligheidsraad stemden allemaal voor de resolutie, waarin de nederzettingen een inbreuk van de internationale wetgeving en een obstakel voor de tweestatenoplossing werden genoemd.



Aanstaand president Donald Trump had felle kritiek op de VN-resolutie, omdat die volgens hem de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten bemoeilijkt.