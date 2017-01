Israëlische soldaat die bewegingloze Palestijn doodschoot veroordeeld voor doodslag

Door: redactie

5/01/17 - 00u30 Bron: NY Times, Reuters

Soldaat Elor Azaria © ap.

Een jonge Israëlische soldaat die in maart een gewonde Palestijn die bewegingloos op de grond lag, doodschoot, is woensdag door een militaire rechtbank schuldig bevonden aan doodslag. Zijn proces was een van de meest polariserende rechtszaken in de geschiedenis van Israël.

De lichamen van de twee dode Palestijnen. © afp. Op 24 maart 2016 staken twee Palestijnen een Israëlische soldaat neer in de stad Hebron. Sergeant Elor Azaria maakte deel uit van het konvooi dat enkele minuten later ter plaatse kwam en meteen een van de belagers neerschoot. De andere, de 21-jarige Abdel Fattah al-Sharif, raakte gewond en lag bloedend op de grond. Op videobeelden is te zien dat andere soldaten wat op de plek rondhangen zonder om te zien naar de gewonde man. Dan stapt Azaria naar voor en schiet hij hem koelbloedig door het hoofd. De gebeurtenis werd door een omstaander op video vastgelegd. De beelden haalden nadien het wereldnieuws.



Onderaan het artikel kan u de schokkende beelden bekijken. Deze zijn niet geschikt voor gevoelige kijkers. Lees ook Israëlische soldaat schiet bewusteloze, ongewapende Palestijn door het hoofd

Palestijn gedood door Israëlische soldaten in Oost-Jeruzalem

Israëlische soldaten doden Palestijnse tiener nabij Jeruzalem

Geen levensbedreigende situatie "Men mag dit soort geweld niet gebruiken, zelfs niet wanneer het gaat om het leven van een vijand. We veroordelen de beklaagde unaniem voor doodslag en voor ongepast gedrag." Het controversiële proces wakkerde het debat aan over de militaire gedragscode en de plaats van het leger in de Israëlische samenleving. Centraal stond niet alleen het gedrag van sergeant Azaria, maar ook de militaire waarden.



Tijdens het proces beweerde Azaria dat hij geloofde dat de Palestijn, hoewel hij bewegingloos was, toch nog een gevaar vormde omdat zijn mes vlakbij lag en dat hij mogelijk explosieven op zich droeg. "Hij verdiende het om te sterven", had hij ook vlak na de executie tegen een andere soldaat gezegd.



Maar het leger argumenteerde dat de schietpartij in strijd was met regels die bepalen dat soldaten alleen het vuur mogen openen in levensbedreigende situaties. Het driekoppige rechterpanel verwierp daarom zijn argument. "Men mag dit soort geweld niet gebruiken, zelfs niet wanneer het gaat om het leven van een vijand", zei het hof in een verdict. "We veroordelen de beklaagde unaniem voor doodslag en voor ongepast gedrag".



Uit de videobeelden van het incident, die werden gemaakt door een Palestijnse mensenrechtenactivist, blijkt dat het mes niet binnen al-Sharifs bereik lag en dat er geen bom gevonden werd.

Protest tegen vonnis Supporters van Azaria aan het gerechtsgebouw waar zijn proces plaatsvond. © photo news. Rechtsgezinde politici roepen president Reuven Rivlin nu op om de 20-jarige beklaagde gratie te verlenen. Supporters van Azaria protesteerden aan het gerechtsgebouw en in een poll van de Israëlische zender Channel 2 gaf 67 procent van de respondenten aan dat Azaria gratie verdient.



Ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu schreef op zijn Facebook-pagina dat Azaria een presidentieel pardon moet krijgen, een handeling die in Israël op veel bijval zou kunnen rekenen, maar kwaad bloed zou zetten bij de Palestijnen. "Dit is een moeilijke en pijnlijke dag - eerst en vooral voor Elor, zijn familie, Israëlische soldaten, veel burgers en ouders van burgers, waaronder ikzelf... Ik steun het verlenen van gratie aan Elor Azaria," zei Netanyahu op Facebook.

Voorstanders van het verdict Tzipi Livni, de voormalige Israëlische minister van Justitie. © afp. "Dappere en verantwoordelijke leiders moeten vandaag achter het leger en zijn commandanten staan en zeggen dat het verdict moet aanvaard worden." Tzipi Livni Asa Kasher, professor filosofie aan de universiteit van Tel Aviv en co-auteur van de Ethische Code van het Israëlische leger, zegt dat de rechters heel nauwgezet te werk gingen. "[Ze vonden] dat het een erg onaanvaardbare reactie van de kant van de soldaat was. Het is wettelijk onaanvaardbaar, het is ethisch, moraal - het is gewoonweg onmogelijk om het aanvaarden," zegt hij.



Tzipi Livni, een centrumlinkse politica en voormalige minister van Justitie, heeft respect voor de beslissing van het hof. "Dappere en verantwoordelijke leiders moeten vandaag achter het leger en zijn commandanten staan en zeggen dat het verdict moet aanvaard worden. Alleen op die manier kunnen we het bloeden binnen de Israëlische maatschappij stoppen sinds het evenement plaatsvond en ons verenigen rond het leger en Israël als een rechtsstaat, wiens leger buiten het politieke discours valt," reageert ze.



Ahmad Tibi, een Arabisch lid van het Israëlische parlement reageerde op Twitter dat tientallen soldaten en commandanten die Palestijnen vermoord hebben veroordeeld zouden moeten worden. "Vijftig jaar bezetting zijn samen veel meer dan één Azaria," schreef hij.