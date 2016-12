Israël negeert VN-resolutie en wil 1.000 nieuwe woningen bouwen in Gazastrook

Door: redactie

27/12/16 - 16u43 Bron: belga.be, VTM

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu. © afp.

Israël is van plan de VN-resolutie tegen zijn nederzettingspolitiek te negeren en wil duizend nieuwe huizen in de Gazastrook bouwen. Dat heeft Emmanuel Nahshon, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd, zo bericht VTM NIEUWS.

Nahshon ontkrachtte de geruchten dat Israël de relaties met de veertien betrokken landen helemaal wil stopzetten. Israël zal de samenwerking met de ambassades van de veertien betrokken leden van de VN-Veiligheidsraad, die de resolutie tegen de nederzettingspolitiek van Tel Aviv vrijdag goedkeurden, enkel "tijdelijk afbouwen", zei Nahshon. Hij gaf geen verdere details.



De tekst die vrijdag in de VN-Veiligheidsraad werd goedgekeurd, eist dat Israël "onmiddellijk en volledig stopt met de bouw van nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem". Tel Aviv heeft de ambassadeurs van de veertien lidstaten al op het matje geroepen. Ook de ambassadeur van de Verenigde Staten, die zich bij de stemming onthielden, moest zich al komen verantwoorden. Het was de eerste keer sinds 1979 dat de VS zijn veto niet heeft gebruikt tijdens een stemming over de Israëlische nederzettingspolitiek.



Israël heeft intussen al laten weten dat het van plan is om de resolutie te negeren.