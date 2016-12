Netanyahu: "VN-resolutie over nederzettingen is schandalig"

Door: redactie

De resolutie die de Verenigde Naties vrijdag hebben goedgekeurd tegen de Israëlische kolonisering, is "bevoordoordeeld en schandelijk", zo heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaard in een eerste reactie op de stemming.

"De beslissing die genomen werd, is bevooroordeeld en schandelijk, maar we zullen ze te boven komen (...) het zal tijd vergen, maar deze beslissing zal vernietigd worden", verklaarde Netanyahu op een ceremonie die door de Israëlische televisie werd uitgezonden.



Hij haalde daarbij uit naar de regering-Obama, die hij ervan beschuldigde dat ze "een beschamende anti-Israëlische slag had geslagen bij de Verenigde Naties". Netanyahu benadrukte dat president Barack Obama aldus een Amerikaans engagement uit de tijd van president Jimmy Carter had gebroken om in de VN-Veiligheidsraad "niet de voorwaarden voor vrede te dicteren aan Israël".



Hij voegde eraan toe dat hij al de opdracht gegeven had de Israëlische financiering van vijf VN-organen die Israël "bijzonder vijandig gezind zijn", met 30 miljoen sjekel (ongeveer 7,5 miljoen euro) te verlagen.



De VN-Veiligheidsraad keurde vrijdag een resolutie goed die het nederzettingenbeleid van Israël veroordeelt. De goedkeuring kwam er dankzij de beslissing van Washington geen veto te stellen.