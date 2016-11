50.000 mensen op de vlucht voor bosbranden in Israël

Door: redactie

Zowat 50.000 mensen zijn vandaag uit de Israëlische stad Haifa uit voorzorg geëvacueerd, zo heeft de woordvoerster van de gemeentelijke autoriteiten aan het Franse persbureau AFP gezegd.

In de streek in het noorden van Israël woeden al drie dagen grote bosbranden. Haifa is de op twee na grootste stad van Israël. De vlammen worden onder andere bestreden met blusvliegtuigjes.



De politie gaat ervan uit dat veel branden zijn aangestoken. Meerdere verdachten zijn opgepakt, zei politiehoofd Roni Alscheich. De brandstichtingen zouden nationalistisch gemotiveerd zijn.



Volgens minister voor Openbare Veiligheid Gilad Eerdan is bij meer dan de helft van de branden van de laatste dagen kwaad opzet in het spel.



Israëlische media spreken reeds van een "brand intifada" vanwege Palestijnen.