Palestijns kind gedood aan grens tussen Israël en Gaza

Door: redactie

13/10/16 - 01u12 Bron: Belga

Israëlische soldaten. © epa.

Een Palestijns tienjarig kind is gisteren gedood aan de grens tussen Gaza en Israël. Dat meldden Palestijnse bronnen, maar het Israëlische leger ontkent dat er vuurgevechten plaatsvonden in het gebied.

Volgens de woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid van Hamas in de Gazastrook werd het kind gedood door Israëlische soldaten die schoten in de buurt van Khan Younis, in het zuidoosten van de Gazastrook.



"Abdullah al-Naseef, tien jaar, werd gedood door schoten van de bezetter (Israël, red.) in de buurt van zijn huis in het dorp Qarara in de buurt van Khan Younes."



Palestijnse ooggetuigen bevestigden dat het Israëlische leger het vuur openden vanuit een militaire basis dichtbij de grens.



"Wij zijn niet op de hoogte van een incident", klinkt het intussen bij een woordvoerder van het Israëlische leger.



De Israëlische publieke radio berichtte op basis van militaire bronnen dat het kind gedood zou zijn door een ongeval met vreugdeschoten van Palestijnen tijdens een feest in het dorp.