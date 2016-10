Gazastrook overschrijdt kaap van twee miljoen inwoners

Door: redactie

De Gazastrook is 360 vierkante kilometer groot. Er wonen twee miljoen mensen. © anp.

Sinds gisteren telt de smalle, dichtbevolkte Gazastrook meer dan twee miljoen inwoners. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in Gaza bekendgemaakt.

"De kleine jongen die gisteren werd geboren in Rafah en Walid Shaath heet, is de twee miljoenste inwoner van de bezette Gazastrook", zo klonk het in een persbericht. Iets later werd in Gaza-stad nog een meisje geboren, Lana Ayyad, waardoor de Gazastrook nu meer dan twee miljoen telt.



Zeven baby's per uur

In september werden er volgens het ministerie 4.983 kinderen geboren in de bezette gebied, wat neerkomt op 166 baby's per dag of zeven per uur. Nog volgens het ministerie stierven 294 baby's in september meteen na hun geboorte.



360 km2

De Gazastrook is 360 vierkante kilometer groot en wordt al sinds de machtsovername door Hamas in 2007 onderworpen aan een zeer strenge blokkade door Israël.