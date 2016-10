Hamas eist aanslag in Jeruzalem op

Door: redactie

9/10/16 - 18u36 Bron: Belga

© epa.

Een Palestijn heeft zondag vanuit een voorbijrijdende auto het vuur geopend op wachtende mensen aan een tramhalte in Jeruzalem. Een Israëlische politieagent en een vrouw overleefden de dodelijke schoten niet. Zes andere mensen liepen verwondingen op.

De politie sprak van een terreuraanslag. De vermoedelijke dader werd volgens de autoriteiten op zijn vlucht door leden van een elite-eenheid van de politie doodgeschoten. De 39-jarige dader is afkomstig uit de overwegend door Palestijnen bewoonde wijk Silwan in Oost-Jeruzalem. De Palestijnse beweging Hamas eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op.



De autoriteiten vergrendelden de wijde omgeving aan de halte van Ammunition Hill voor onderzoek en kondigden een nieuwsstop af. Hamas verklaarde dat de 39-jarige Misbah Abou Sbeih een actief lid was van de beweging. "Al voor hij vandaag zijn ziel heeft geofferd, had hij zijn geld en zijn levensjaren aan de al-Aqsa-moskee en Jeruzalem geofferd", luidde het voorts in een standpunt.



De al-Aqsa-moskee bevindt zich op de Tempelberg in Jeruzalem, de op twee na heiligste site van de Islam. Over de gebeds- en bezoekrechten op het plateau, waar de Rotskerk zich bevindt, komt het steeds tot gewelddadigheden tussen Israël en de Palestijnen.



Een dag voor de aanslag had Abou Sbeih aan het Palestijns persbureau Maan gezegd dat hij zich bij de politie zou aangeven voor een gevangenisstraf van vier maanden die hij had gekregen voor een overval op een Israëlische politieagent in 2013. Dat nieuws werd ook door Hamas bevestigd.



Bij de dodelijke slachtoffers van zondag gaat het om een 60-jarige vrouw uit Jeruzalem, die in het bovenlichaam werd getroffen, en een 29-jarige agent. Beiden bezweken in het ziekenhuis aan hun verwondingen.